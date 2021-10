Basisplaats voor Vanaken tegen Frankrijk? "Denk wel dat ik punten gescoord heb, ik zit in een heel goeie vorm!"

Dilemma voor de bondscoach: laat je dé speler in vorm opdraven of kies je voor één van de grotere namen die niet dezelfde vorm kunnen etaleren momenteel? In het eerste geval moet Hans Vanaken altijd spelen.

Hans, wat verwacht je er zelf van? "Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik in een heel goeie vorm zit. Na die vorige interlandbreak heb ik heel veel vertrouwen opgedaan en dat is ook te zien in de Champions League-wedstrijden. Het is afwachten wat de bondscoach gaat beslissen. Ik zal zien of ik speelkansen krijg tegen Frankrijk." Afgaande op die vorige matchen heb je je plaats wel? "Ik heb mijn kans gegrepen ja. Ik heb getoond dat ik klaar ben en denk wel dat ik punten heb gescoord. Maar er loopt nog altijd veel kwaliteit rond. Het is afwachten of ik een basisplaats krijg." Zou je ontgoocheld zijn indien niet? "Dat is een groot woord. Jullie weten ook welke generatie hier rondloopt. Een goeie vorm wil niet zeggen dat ik sowieso in de basis zal staan. Ik denk niet dat ik ontgoocheld zal zijn. Ik ben altijd realistisch." Zou dat een weerslag kunnen hebben op je niveau? "Nee, dat gaat geen invloed hebben. Dat was daarvoor ook niet zo. Zelfs niet toen ik op het EK op de tribune zat." De Vanaken van vandaag is een certitude voor de kern. Vergelijk eens met drie jaar geleden. "Ik ben dezelfde voetballer, ik heb nog steeds dezelfde kwaliteiten. Ik kan scoren en assists geven. Dat is belangrijk op mijn positie, waar statistieken toch belangrijk zijn." In de pocket of naast Witsel? "Het is positief dat ik meerdere posities kan spelen. Tegen Tsjechië speelde ik ook niet echt als winger. Eerder als tien. Als ik tussen de lijnen kan spelen, kom ik goed tot mijn recht." Het klikte ook direct met Romelu. "Dat is niet zo moeilijk. Romelu is een spits van wereldniveau. Als je dan zoals ik tussen de lijnen kan spelen en de bal diep kan spelen, dan weet Romelu direct waar hij moet lopen."