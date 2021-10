Stoel Vanderhaeghe staat op kantelen: "Daarvoor werden we gehaald en niemand is me komen zeggen dat we dat niet goed doen"

Yves Vanderhaeghe zit in nauwe schoentjes bij Cercle Brugge. De eigenaars uit Monaco zijn niet tevreden na de 4 op 24. Maar de coach ziet dat hij één specifiek en belangrijk profiel mist.

Cercle zag Iké Ugbo vertrekken en haalde Alex Millan en Kévin Denkey. Goeie voetballers, maar geen killers. “We hebben een spits, een afwerker nodig”, zuchtte Vanderhaeghe. "Maar die eerste goal van Union moest ook afgekeurd worden, want Popovic werd duidelijk gehinderd. Je ziet op de bovenkant van zijn voet nog steeds waar hij aangetrapt werd. Onbegrijpelijk dat niemand ingreep."

Maar in Monaco - niet bij de fans - wordt er gewezen naar Vanderhaeghe en zijn staf. Er werd heel wat geld in de club gepompt en daar verwachten ze rendement voor. Ook Vanderhaeghe beseft dat zijn stoel wankelt. “Als spelers slecht spelen, is het de trainer. Spelen ze goed, dan is het omdat het goede spelers zijn. We gingen hier de uitdaging aan om jonge spelers beter te maken en niemand is mij al komen zeggen dat we dit niet goed doen.”