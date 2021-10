Thomas Foket over assistent-trainer: "We gaan Will Still missen bij Reims"

Thomas Foket speelt sinds de zomer van 2018 voor het Franse Reims. Deze zomer werd Will Still er assistent-trainer, maar daar lijkt nu al een einde aan te komen. De voormalige trainer van Beerschot wordt genoemd bij Anderlecht en Standard.

Will Still deed het vorig jaar absoluut niet slecht als coach van Beerschot. In het eerste seizoen van Beerschot terug in eerste klasse grepen ze net naast de play-offs. De 28-jarige Still besloot na het seizoen andere oorden op te zoeken. Hij werd assistent-trainer van het Franse Reims, waar Thomas Foket en Wout Faes spelen.

Aan de periode van Still bij Reims lijkt al heel vroeg een einde te komen. De jonge trainer wordt namelijk genoemd bij Anderlecht en Standard. "We zouden Will Still bij Reims zeker missen als hij vertrekt. Wat ik hem aanraad, Anderlecht of Standard? Dat weet ik niet. Misschien beslist het financiële wel", vertelde Foket op de persconferentie voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Frankrijk.