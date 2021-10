Gert Verheyen vol lof voor aanjager van Antwerp: "Door zo'n mannen win je wedstrijden waarin je onderligt"

Niet al te best spelen, maar toch winnen... Volgens een voetbalcliché word je op die manier kampioen. Antwerp staat na een gevleide vijftien op vijftien op kop in de Jupiler Pro League.

In Extra Time strooide Gert Verheyen met lof naar Birger Verstraete. De middenvelder zat niet lang geleden nog heel diep, maar is intussen uitgegroeid tot een onmisbare schakel op het Antwerpse middenveld.

Naast aanjager was hij de voorbije weken ook in offensief opzicht van levensbelang tegen Racing Genk en AA Gent. "Op dit moment is hij de beste speler van Antwerp", aldus Verheyen. "Veel beter dan Radja Nainggolan."

De analist erkent het belang van spelers à la Verstraete. Niet de meest verfijnde, maar iemand die een ploeg door moeilijke momenten heen kan sleuren. "Het is door zo'n mannen dat je ook matchen kan winnen waarin het niet draait." Iets dat de voorbije weken al enkele keren geillustreerd werd door de Great Old.