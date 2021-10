Herboren Birger Verstraete groeit naar beste vorm toe: "Hij heeft het Antwerp-DNA"

Naast Michael Frey gaat de naam van Birger Verstraete dezer dagen vlot over de tongen wanneer Antwerp ter sprake komt. De 27-jarige middenvelder is meer dan ooit dé aanjager van de koploper in de Jupiler Pro League.

Verstraete komt van ver terug. De West-Vlaming keerde met hoge verwachtingen terug uit Keulen, maar een vervelende oogblessure en daaropvolgende mentale problemen zorgden ervoor dat Verstraete onder zijn gebruikelijke niveau bleef. Maar Verstraete is een taaie. In de play-offs krikte hij zijn niveau op en dit seizoen is hij niet weg te denken uit het elftal van Brian Priske.

Gert Verheyen noemde hem in Extra Time de beste Antwerpspeler van het moment. "Het is dankzij zo'n mannen dat je wedstrijden kunt winnen waarin je onderligt", klonk het. Iets wat de voorbije weken overigens meermaals bleek.

"Antwerp-DNA"

Ook Cisse Severeyns ziet dat Birger Verstraete een metamorfose onderging. "Hij is dit seizoen helemaal ontbolsterd. Al heeft hij in het verleden al bewezen dat hij over heel wat kwaliteiten beschikt. Anders word je geen Rode Duivel en versier je geen transfer naar de Bundesliga. Vorig jaar was hij door omstandigheden een schim van de speler die hij in potentie is. Ik ben blij om hem opnieuw op dit niveau te zien voetballen. Er wordt vaak gesproken over het Antwerp-DNA: wel, hij heeft dat", aldus Severeyns.

In de schaduw van Verstraete probeert Radja Nainggolan week na week naar zijn betere vorm toe te groeien. "Het gaat in stijgende lijn met Radja. Het is een beetje hetzelfde verhaal als bij Verstraete vorig seizoen. Iedereen, hijzelf als eerste, weet dat hij veel beter kan. Ik zou hem wel willen aanraden om zich iets meer te concentreren op zijn eigen spel en minder bezig te zijn met de scheidsrechters. Hij haalt zichzelf zo uit de match. Maar Radja blijft hoe dan ook een moeilijk te doorgronden persoon. Hij is een echte krijger, die hard in duel durft gaan. Maar tegenstrijdig genoeg kan hij ook vaak erg flegmatiek en zelfs nonchalant overkomen", besluit Severeyns.