Advocaat van Veljkovic geeft inkijk in straf van spijtoptant: "Maar dat was voor ons het belangrijkste"

Dejan Veljkovic praatte in ruil voor strafvermindering honderduit over de frauduleuze handelingen van een pak prominenten in de Belgische voetbalwereld. Maar welke deal heeft de voormalige spelersmakelaar er nu eigenlijk uitgesleept?

Dejan Veljkovic zal worden veroordeeld - de straf moet enkel nog bevestigd worden - tot een celstraf van vijf jaar met uitstel, een boete van 80.000 euro en de verbeurdverklaring van alle illegaal verkregen gelden. Dat laatste komt neer op een slordige vier miljoen euro.

“Het voorstel van het parket was te nemen of te laten”, aldus Kris Luyckx in Het Laatste Nieuws. “Vijf jaar met uitstel was overigens ook de maximumstraf die kon worden opgelegd. Maar we zijn realistisch genoeg om toe te geven dat dat een faire straf is.”

De advocaat beseft goed genoeg dat een rechter Veljkovic veel harder had aangepakt. “Zonder twijfel in de richting van acht jaar cel. Voor ons was het allerbelangrijkste dat Dejan niet terug naar de gevangenis moest. En dat hij niet voor de rest van zijn leven een onbetaalbare schuld zou moeten afbetalen.”