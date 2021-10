Regering pakt fiscaal gunstregime topsporters aan, Pro League reageert: "Mogelijke impact op jeugdwerking"

Zoals verwacht heeft de federale regering iets gedaan aan het fiscaal gunstregime voor topsporters. In het begrotingsakkoord werden RSZ-maatregelen voor topsporters opgenomen, die de Belgische schatkist zo'n 43 miljoen euro moeten gaan opleveren. De Pro League heeft gereageerd.

De RSZ-bijdrage van profsporters in ons land was geplafonneerd op een loon van 2500 euro, maar daar komt nu dus verandering in.

Jeugdwerking

"De Pro League neemt nota van de communicatie en beslissingen van de regering. De beslissingen dienen nog verder te worden uitgewerkt, dus is het te vroeg om ten gronde te reageren."

"De Pro League heeft de voorbije maanden steeds constructief contact gehad met het beleid en alle stakeholders en wenst dit verder te zetten voor de verdere uitwerking, met bijzondere aandacht voor de datum van inwerkingtreding, de overgangsmaatregelen, mogelijke impact op de jeugdwerking en opleiding en zeker ook de andere professionele sporten, die niet in moeilijkheden gebracht mogen worden."