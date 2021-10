Luka Elsner laat zich uit over Lestienne & co

Wat gaat de komst van Luka Elsner bij Standard betekenen voor een aantal spelers? Dat lijkt inmiddels duidelijk te zijn gemaakt.

"De situaties van Balikwisha en Boljevic kunnen misschien aangepast worden", aldus Elsner op zijn persconferentie.

Niets nieuws

"Dussenne en Carcela zullen spelen als ze het verdienen. Voor Lestienne verandert er niets", is de coach duidelijk.

Hij brengt met Serge Costa en Léo Djaoui ook nog wat extra volk mee naar Standard: "Het is belangrijk om trainers te hebben in je staf die je kent, want we hebben weinig tijd."