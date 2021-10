Aanvoerder Heynen roept om focus bij Genk: "Soms moet het tempo uit een match: bal buiten, tackelen of opstootje"

Drie nederlagen in vier matchen, dat is te veel voor een topclub. Dat beseffen ze ook in Genk en er moet dringend iets gedaan worden aan de 15 of 20 minuten waarin ze de controle en focus verliezen, ziet ook aanvoerder Bryan Heynen.

Genk speelt mooi voetbal en kan matchen grotendeels domineren. "Wel is het zo, dat wij een match beter moeten leren lezen. Soms is het nodig om het tempo uit de match halen. Door een bal buiten te trappen, iemand te tackelen of een opstootje te veroorzaken. Daarin mogen, nee moeten we volwassener worden. Neem Eupen. Na hun rode kaart liep voor ons alles volgens plan. Tot in de laatste vijf minuten", zucht hij in HBvL.

Stilstaande fases zijn intussen ook wel een probleem geworden. “In tegenstelling tot vorig seizoen. Ik herinner me speeldag 30, op Antwerp. Toen kregen we er twee om de oren uit een standaardsituatie. Maar voordien… Ik herinner me er geen. Dit seizoen is het andere koek. Moeten we dan maar alles omgooien en mandekking spelen in plaats van zonedekking, een systeem dat vorig seizoen wel werkte?"

"Ik vind dat te drastisch. Wat we bij die stilstaande fasen wel moeten doen, is onze kop ervoor gooien. Of beter nog: als we met elf tegen tien staan, mag de tegenstander niet meer in de buurt van onze zestien komen. Is dat toch het geval, dan moeten we maar eens iemand neerhalen."