Toen wist Dessers dat het over was voor hem bij Genk: "OHL, dat was voor mij de klik"

Cyriel Dessers wou Genk echt verlaten, want hij voelde dat zijn kansen om er te spelen heel klein waren geworden. Intussen heeft hij bij Feyenoord zijn draai al wat gevonden.

Dessers zag de bui hangen toen Onuachu maar niet weg geraakte. "Een hele zomer ging ik ervan uit dat Paul zou vertrekken en dat ik met zijn vervanger zou concurreren voor een basisplaats. Tien dagen voor het sluiten van de mercato werd ik zenuwachtig en besefte dat ik mijn lot in eigen handen moest nemen", vertelt hij in HLN.

Trainer John van den Brom gaf hem toen al niet te veel speeltijd. Het breekpunt kwam er tegen ex-club OH Leuven. "Toen ik in de wedstrijd tegen OHL negentig minuten op de bank bleef hoewel het al 3-0 stond, wist ik dat het over was. Enkele dagen voordien had ik nog gescoord in Kiev tegen Shakhtar en ik ging ervan uit dat ik tegen OHL opnieuw minuten zou krijgen."

"Ik redeneerde: als Paul vertrekt ben ik in topvorm, heb ik het vertrouwen en ben ik onmiddellijk vertrokken. Maar in de plaats daarvan bleef ik 90 minuten op de bank. Toen voelde ik dat het niet goed zat en dat was voor mij de klik om actief op zoek te gaan naar een oplossing.”