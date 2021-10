John van den Brom waarschuwt Cyriel Dessers: "Moet daar wel meer gaan spelen"

Cyriel Dessers werd door Racing Genk verhuurd aan Feyenoord. In de Eredivisie doet hij het helemaal niet slecht, maar ook daar is zijn speeltijd beperkt.

Onder John van den Brom kreeg hij echter weinig speelminuten, waardoor Dessers koos voor een uitleenbeurt.

"Als Paul Onuachu niet kon spelen, kon Cyriel zijn ding doen. Dat heeft hij best goed gedaan, maar hij wilde meer. En dat snap ik als je van Heracles naar KRC Genk gaat", vertelt Van den Brom aan ESPN.

Al is Van den Brom ook scherp voor Dessers. “Hij moet daar alleen wel meer gaan spelen als hier, want dan wordt het voor zowel Feyenoord als KRC Genk een meerwaarde. Want hij is wel nog steeds onze speler."

Voorlopig beperken zijn speelminuten zich immers vooral tot enkele invalbeurten bij Feyenoord.