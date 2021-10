Luka Elsner aast op driepunter na drie nederlagen op rij, maar: "OHL staat ver onder haar waarde geklasseerd"

Zaterdagavond ontvangt Standard op Sclessin OHL, een confrontatie tussen twee clubs die hun competitiestart gemist hebben. Bij de Rouches is de hoop gevestigd op Luka Elsner. De Sloveen moet Standard na drie opeenvolgende nederlagen opnieuw laten proeven van een driepunter.

Op zijn persbabbel kwam Luka Elsner terug op zijn eerste trainingsweek bij Standard, nadat hij vertrok bij KV Kortrijk. "Hectisch is niet het juiste woord, maar het was toch heel druk... Bovendien arriveerden de laatste internationals pas donderdag. Ik heb vandaag (donderdag, nvdr.) pas voor het eerst met mijn voltallige selectie kunnen trainen", geeft de Sloveen aan. "Ik heb er bewust voor gekozen om 80% van de tijd te gebruiken voor tactische oefeningen: oe verdedigen, wat moeten we doen als we de ballen en wat onze veldbezetting is... Dat soort zaken."

"Ik weet dat het overdonderend kan zijn voor een speler, maar ik heb het gevoel dat we op dezelfde golflenge zitten. We zullen samen progressie moeten maken de komende weken en maanden. Ik probeer hen een structuur aan te reiken van waaruit zij het beste in zichzelf kunnen bovenhalen op het veld", aldus de Sloveen.

"OHL lastige ploeg"

Luka Elsner begint aan zijn avontuur bij de Rouches met een thuiswedstrijd tegen OHL. Een ploeg die hij eerder dit seizoen al trof met Kortrijk. Brys en co. pakten in die wedstrijd hun eerste en voorlopig enige zege van het seizoen (2-1). "OHL is en blijft een moeiljk te bekampen ploeg. Het is een team dat op een fout van de tegenstander aast om vervolgens in de omschakeling toe te slaan. OHL is een ploeg die wat mij betreft ver onder haar waarde geklasseerd staat. Met Xavier Mercier beschikken ze over een fantastische speler. We zullen bij de zaak moeten zijn en negentig minuten waakzaam moeten blijven", beseft Elsner.