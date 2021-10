Marc Brys verwacht zich aan iets bijzonders op bezoek bij Standard

OH Leuven trekt zaterdag naar Sclessin voor het competitieduel in de Jupiler Pro League tegen Standard.

De impact van de trainerswissel zal volgens Marc Brys zeker te voelen zijn bij de Rouches. Het is voor OHL dan ook geen goed moment om Standard te treffen.

“De timing wanneer je een ploeg tegenkomt, is heel belangrijk. Ik weet niet of het nu het ideale moment is om tegen Standard te spelen”, laat Brys op de website van de club weten.

“Ze spelen thuis en beschikken over nieuwe trainer en technische staf. Dat kan iets geven, maar dat mag onze manier van spelen en idee om resultaten neer te zetten niet veranderen.”