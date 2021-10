Van Himst heeft vertrouwen in Kompany en vergelijkt hem met ex-coach, maar... "Zou willen dat ze wat rapper naar voor spelen"

Paul Van Himst gaat samen met vriend Eddy Merckx nog trouw naar Anderlecht kijken. De stervoetballer van weleer heeft vertrouwen in Vincent Kompany.

Kompany heeft een idee en blijft daar ook bij. Het doet Van Himst denken aan één van zijn ex-trainers. “Ik kan Vincent vergelijken met Sinibaldi (RSCA-coach in de jaren 60 en 70, red.). Die was ook een beetje koppig, heeft in het begin heel lang vastgehouden aan zijn filosofie, maar dat leverde finaal wel successen op. Ik voorspel nu iets gelijkaardigs: het spel is goed", klinkt het bij HLN.

Van Himst ziet progressie, maar... “Wat ik wel zou willen, is dat ze van achteruit wat rapper naar voren spelen. Zoals Kompany dat destijds zelf deed.”