Noë Dussenne breekt de stilte

Na enkele moeilijke maanden mocht Noé Dussenne nog eens meespelen bij Standard. Achteraf brak hij de stilte.

"Het was een bevrijding om nog eens te mogen spelen", aldus Dussenne. "Het was zes maanden dat ik in de kelder zat."

Inspanningen beloond

"Ik ben altijd blijven trainen en alles geven, maar het was niet makkelijk het voorbije halfjaar. Mijn inspanningen worden nu beloond, al is het jammer dat we niet wonnen."

"Ik moest er zelf af, want ik had teveel krampen op het einde van de wedstrijd omdat ik nog niet te veel speelde de laatste maanden. Ik had overal last."