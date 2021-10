🎥 Thomas Henry (ex-OHL) opnieuw beslissend in de Serie A!

Thomas Henry, vorig seizoen nog een sensatie in de Jupiler Pro League, was vanavond opnieuw beslissend bij zijn nieuwe ploeg, Venezia. In een Serie A-wedstrijd tegen Fiorentina lag hij aan de basis van de 1-0.

Venezia ontvangt vanavond Fiorentina in eigen huis in de Serie A. Thomas Henry, voormalige spits van Oud-Heverlee Leuven stond aan de aftrap bij de thuisploeg. In minuut 35 bezorgde hij Venezia de voorsprong. Hij controleerde een knappe bal in de rug van de verdediging perfect en kwam zo alleen voor doel. De 27-jarige Fransman bleef heel rustig en legde de bal af voor Mattia Aramu, die de 1-0 eenvoudig tegen de netten kon trappen.

Thomas Henry was vorig seizoen goed voor 21 doelpunten in onze competitie. Ook het seizoen daarvoor wist de Franse spits 15 keer te scoren voor Oud-Heverlee Leuven, toen nog in tweede klasse. Eind augustus verkocht OHL de spits voor 5,5 miljoen euro aan Venezia, nieuwkomer in de Italiaanse eerste klasse. In zeven wedstrijden wist Henry één keer te scoren en gaf hij vanavond ook al zijn tweede assist. Voor landgenoot Daan Heymans was er geen plekje in de basis bij Venezia. De voormalige speler van Waasland Beveren startte op de bank.