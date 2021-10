Olivier Deschacht komt met raad voor Club Brugge na nederlaag tegen City

Het waren zware cijfers voor Club Brugge, met 1-5 verliezen in het eigen Jan Breydelstadion in de Champions League.

Volgens Olivier Deschacht moet Club Brugge dit duel snel achter zich laten. “Ik zou ervan genieten, als een mooie herinnering. Want je hebt tegen misschien de beste ploeg van de wereld gespeeld. Dit is iets om na te vertellen”, zegt Deschacht aan HLN.

Het verschil was gigantisch groot. “Al die gasten hebben gewoon meer aangeboren talent en klasse. Daarom zijn ze zoveel waard, verdienen ze zoveel en spelen ze bij City. Vergelijk het met de koers: Wout van Aert wint ook meer dan Iljo Keisse, omdat hij meer talent en een grotere motor heeft. Bij al die City-spelers gaat het sneller.”

Veel tijd om erbij stil te staan is dan ook niet nodig. “Je staat even met de voeten op de grond, maar de match tegen City moeten ze nu rap vergeten. Ik zou die match niet tot het oneindige analyseren. Geef drie plezante trainingen om het vertrouwen op te krikken en te focussen op Antwerp, om daar dan te vlammen. De CL-campagne is ook nog niet verloren.”