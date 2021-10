Kylian Hazard, tien maanden nadat hij zijn laatste match speelde voor Cercle Brugge: "Zolang hij er is, speel ik niet meer"

Kylian Hazard speelde zijn laatste wedstrijd op 17 januari. Al tien maanden kwijnt Hazard weg in de B-kern van Cercle Brugge. Wedstrijden spelen deed hij sindsdien niet meer, zelfs niet bij de beloften.

"Yves Vanderhaeghe liet na zijn komst snel verstaan dat hij geen keuze had en dat hij het zonder mij moest doen. Het is louter en alleen een beslissing van Carlos Aviña", vertelt Hazard in La Dernière Heure.

De Mexicaan verwijt Hazard een gebrek aan professionalisme en betrokkenheid, iets wat ook ex-coach Paul Clement eerder al aangaf. Hazard zou een slecht voorbeeld zijn voor de jonge gasten in de kleedkamer. "Het klopt dat ik niet alle trainingen afgewerkt heb. En als er iets is dat me niet zint, dan zeg ik dat. Maar de manier waarop Cercle Brugge me behandelt, verdien ik niet."

De spreekwoordelijke druppel viel op zeventien januari. Toen Hazard tegen Standard naar de kant werd gehaald, riep Hazard dat 'ze' aan Cercle moesten denken en niet aan de jongeren van Monaco. "Dat is niet goed gevallen. Toen hebben ze me meteen laten weten dat zolang Carlos Aviña in Cercle zit, ik niet meer aan spelen zal toekomen."