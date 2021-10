🎥 Antwerpse humor: ook tegen Club Brugge vloog een looprek door de tribunes

De intense topper tussen Antwerp en Club Brugge leverde zondag geen winnaar op (1-1). De fans genoten van de felle strijd en hadden een komische noot in petto.

In de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt lieten enkele heethoofden zich van hun slechtste kant zien door onder meer te gooien met een rollator. De UEFA legde Antwerp een zware boete op. Bovendien moet de Great Old tegen Fenerbahçe zonder publiek aantreden.

Dat het Antwerp-publiek over een gezonde portie zelfspot beschikt, bewijzen onderstaande beelden. Op Twitter deed een filmpje de ronde waarop te zien is hoe zondag opnieuw een looprek door de tribunes vloog. Deze keer ging het gelukkig over een opblaasbaar exemplaar.