Goed nieuws voor Anderlecht-fans: bekerwedstrijd dan toch op televisie te volgen

Van dinsdag tot en met donderdag staan de 1/16de finales van de Croky Cup op het programma.

De Vlaamse televisie zal zowel woensdag als donderdag een bekerwedstrijd rechtstreeks uitzenden. Woensdag is Club Brugge-KMSK Deinze live te volgen op VTM2. Een dag later zendt Sporza Westerlo-Antwerp uit.

Anderlecht-fans leken op hun honger te moeten blijven zitten, maar er is een oplossing. Op het Franstalige RTL wordt woensdagavond het duel tussen La Louvière en Anderlecht uitgezonden.

La Louvière is uitstekend aan het seizoen gestart in Tweede Amateur. Met acht zeges in negen wedstrijden staan ze helemaal bovenin het klassement.