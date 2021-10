Wat als profvoetballers extra RSZ moeten betalen? "Dan zien we geen PSG of Manchester City meer in België en stroomt er niets meer naar de economie"

Georges-Louis Bouchez is één van de weinige politici die strijden voor het behoud van het fiscale voordeel voor profvoetballers. De voorzitter van Royal Francs Borains en van de MR doet dat niet alleen uit liefde voor het spelletje, maar ook vanuit de rede.

“De vraag is niet: waarom betaalt Simon Mignolet zo weinig RSZ”, steekt Georges-Louis Bouchez van wal in Het Laatste Nieuws. “Maar waarom betaalt de kuisvrouw er zoveel? Ik vind het gek dat niemand die redenering maakt. Op een kunstwerk betaal je amper zes procent BTW omdat cultuur belangrijk is voor de samenleving? Is sport dat dan niet?”

Bouchez is er zeker van dat de beslissing achteraf beklaagd zal worden. “Je kan Mignolet meer gaan belasten. Dan passeren we één keer langs de kassa. En wat krijg je dan? Dat spelers van zijn kaliber niet meer in België willen komen voetballen. Voor je het weet spelen we geen Champions League meer, maar Conference League. En dan zullen de mensen zuchten dat er geen mooie matchen meer zijn in België.”

Ik vind het gek dat niemand die redenering maakt. Op een kunstwerk betaal je amper zes procent BTW omdat cultuur belangrijk is voor de samenleving? Is sport dat dan niet?

“Dan zien we geen PSG of Manchester City meer in België”, besluit Bouchez. “Als PSG naar Brugge komt stroomt er rechtstreeks dertig miljoen euro naar onze economie. En de promotie die Brugge en België kregen na dat gelijkspel is onbetaalbaar. Wie zegt dat Mignolet meer moet betalen snapt niet dat een hele industrie van traiteurs, brouwers, tuiniers, sportwinkels,... daar de gevolgen van dragen.”