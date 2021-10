Primeur in het Australische voetbal: speler uit de Australische hoogste klasse komt uit de kast

In de Australische hoogste klasse van een voetbal is een speler uit de kast gekomen. Het gaat om Josh Cavallo, een 21-jarige middenvelder die op dit moment uitkomt voor Adelaide United.

Het is nog steeds een zeldzaam fenomeen dat voetballers uit de kast komen, maar het lijkt nu toch steeds vaker voor te komen. Zo heeft de 21-jarige Australische middenvelder Josh Cavallo van Adelaide United laten weten dat hij homeseksueel is.

Cavallo is blij dat hij veel respect krijgt, want hij was er wel bang voor. "Ik had wel stress voor de beledigingen en ik vreesde dat mensen anders naar mij gingen kijken, maar er is een last van mijn schouders gevallen. Ik krijg veel respect. Het is oké om voetballer te zijn en homo", vertelde Cavallo in een reactie en het staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.