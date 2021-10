Cuypers draait op volle toeren bij KV Mechelen en weet ook hoe dat komt: "Voor de eerste keer in mijn carrière"

De laatste zeven wedstrijden van Hugo Cuypers in cijfers? Vier goals en vijf assists. Dan mag je gerust zeggen dat KV Mechelen een goeie zaak gedaan heeft met de spits uit Griekenland weg te halen.

De productie van Cuypers is één van de redenen waarom KV Mechelen ineens bovenin meedraait. 16 op 18 pakten ze de laatste zes matchen. "Ik mag voor het eerst in mijn carrière volledige wedstrijden spelen", haalt de aanvaller als reden aan. "Daarom draait het zo goed. De ploegmaats leren mijn stijl en mijn looplijnen kennen. Dan word je als spits beter bediend."

Eén van de leveranciers vrijdag was Nikola Storm. Maar het was wel de eerste assist die hij van hem kreeg. "'t Zal tijd worden hé", lachte hij. "Ik heb hem er al vier gegeven. Zolang we elkaar kunnen helpen is het goed. Tegen Oostende waren we heel efficiënt, maar het was niet altijd even mooi. We benutten de ruimtes wel heel goed."