Debat van de week: wie haalt play-off 1? (En u wil meer Belgen zien!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de Belgenregel, verwijzend naar de zes Belgen die op het wedstrijdblad moeten staan in de Jupiler Pro League. Antwerp vindt dat een contraproductieve regel en te veel van het goede. Maar u bent duidelijk een andere mening toegedaan. Als het van u afhangt, zou het zelfs nog wat meer mogen zijn. 8 of 9 Belgen zou zeker mogen, al zijn er ook een aantal mensen tegen quota in het algemeen. Deze week polsen we even naar de kanshebbers voor play-off 1, nu een derde van de competitie voorbij is. Welke vier teams zullen het halen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie haalt play-off 1? Club Brugge 91% Union 66% KV Mechelen 20% Charleroi 3% Antwerp 83% Eupen 0% Genk 80% Anderlecht 37% Kortrijk 3% Gent 9% Oostende 0% Standard 0% STVV 0% Zulte Waregem 0% OH Leuven 0% Seraing 3% Cercle Brugge 3% Beerschot 3%