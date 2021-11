Hij kan het nog! Chadli zet met doelpunt comeback in gang bij Istanbul Basaksehir

U zou het nog bijna vergeten, maar Nacer Chadli is nog steeds profvoetballer.

Na omzwervingen bij West Brom, Monaco en Anderlecht zit Nacer Chadli ondertussen al ruim een jaar in Turkije bij Istanbul Basaksehir. De ploeg van Turks president Erdogan die twee seizoenen geleden nog kampioen werd maar vorig seizoen pas als 12e eindigde.

Dit seizoen is er eentje met hoogtes en laagtes voor Basaksehir. Ook voor Nacer Chadli, de Belgische vleugelspeler startte het seizoen met een blessure om dan steevast invaller te zijn.

Tegen Adana Demirspor mocht Chadli nog eens starten op de linkerflank en hij bedankte zijn trainer daarvoor. Nadat Basaksehir met 0-1 achter was gekomen, zette Chadli in de 71e minuut de gelijkmaker op het bord. In de blessuretijd scoorde Edin Visca zelfs de 2-1 voor Basaksehir.

BIj Basaksehir stond Okaka (ex-Anderlecht) een hele wedstrijd vooraan. BIj Demirspor speelde Simon Deli (ex-Club Brugge) een hele wedstrijd in de verdediging en viel Mario Balotelli in.