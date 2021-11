Ex-Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt over waarom hij opstapte: "Spelers werden onder druk gezet om naar een club te gaan voor het geld"

Zeven maanden geleden trok Karel Van Eetvelt zijn conclusies en stapte op als CEO van Anderlecht. Hij kon zich niet vinden in de praktijken die standaard zijn in het voetbalwereldje.

Van Eetvelt sprak met Sporza over wat hem het meest stoorde. En punt 1: de transferhandel. "Ik heb dat mensenhandel genoemd. Ik vind het heel vreemd dat er een businessmodel gecreëerd wordt op het kopen en verkopen van mensen", aldus Van Eetvelt. "Wat ik af en toe zag was dat spelers niet de keuze hadden om naar de club van hun zin te gaan. Dat ze soms onder druk gezet werden om naar een bepaalde club te gaan omwille van het geld."

Punt 2: de makelaars die enorme sommen verdienden. "De bedragen die ik zag waren soms hoger dan wat een CEO in een groot bedrijf verdient. En als je dan ziet hoe de maatschappij zo'n CEO bijna afmaakt omdat hij meer dan een miljoen verdient per jaar. Dan zie je een makelaar met nog grotere bedragen op een transfer gaan lopen. En dan zeg ik: dit is niet ok."

En punt 3: het gesjoemel in het wereldje. "Als er zulke bedragen rondgaan, dan kan het bijna niet anders dat er gesjoemeld wordt", zegt Van Eetvelt, die pleit voor hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders. "Ik heb in de banksector gezien waar zo'n hoofdelijke aansprakelijkheid toe leidt. Daar pakt men bijna geen risico's meer rond alles wat witwas of fraudegerelateerd kunnen zijn."