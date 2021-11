"Bij Anderlecht kreeg ik aanbiedingen van Tottenham en AS Roma"

Fabrice N'Sakala was enkele seizoenen geleden een vaste waarde op de linksachter bij RSC Anderlecht, maar toch kon de Fransman de Brusselse fans nooit helemaal overtuigen. Al had hij wel anderen overtuigd.

Fabrice N'Sakala is momenteel één van de sterkhouders bij Besiktas JK. "Ik heb ondertussen een bepaalde status opgebouwd in Turkije. Het is aan mij om niet verslappen."

Die status was er in België echter nooit. "Als speler van RSC Anderlecht kreeg ik nochtans aanbiedingen van Tottenham Hotspur en AS Roma", pareert de Fransman die kritiek in La Dernière Heure. "Ik koos echter een andere uitdaging."