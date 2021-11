Vanderbiest rechtstreeks naar Disciplinair Comité: "Toont weinig respect voor de wedstrijdleiding"

Fred Vanderbiest kreeg in de match tegen KV Oostende rood onder de neus geschoven van ref Dierick en omwille van zijn verleden moet hij zich rechtstreeks bij het Disciplinair Comité komen verantwoorden. Hij riskeert twee speeldagen schorsing.

De Mechelse T2 had zijn ongenoegen over een gefloten overtreding druk gesticulerend geuit bij de vierde official. Scheidsrechter Dierick wilde Vanderbiest geel geven, maar de assistent was nog niet gekalmeerd. Wild zwaaiend met de armen en verbaal nam hij de wedstrijdleiding op de korrel. Daarop trok Dierick meteen de rode kaart.

Vanderbiest is niet aan zijn proefstuk toe, en wordt daarom ook rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd. De T2 droeg tot 1 december nog een openstaande voorwaardelijke schorsing met zich mee. Het Bondsparket zal vorderen die effectief te maken en er voor het incident in Oostende nog een bijkomende speeldag aan toevoegen.

"Vanderbiest heeft als T2 een voorbeeldfunctie naar zijn eigen spelers, naar supporters en jeugdvoetballers. Door zijn beledigende houding en gedragingen toont hij weinig respect voor de wedstrijdleiding. Zo creëert hij een weinig constructieve sfeer waarbij sereniteit en fairplay ver te zoeken zijn", aldus bondsprocureur Ebe Verhaegen. Later deze week komt de zaak voor het Disciplinair Comité. (belga)