Brys "ligt wakker van gelijke spelen": "Ik zou liever eens zwaar verliezen om daarna te winnen"

Marc Brys baalde zondag. De coach van OHL zag zich een derde seizoenszege door de neus geboord tegen Anderlecht. "Ik lig wakker van die acht gelijke spelen", zucht hij.

Die acht punten haalden hen wel weg onderaan het klassement, maar de 14de plaats is nog steeds geen ranking die past bij de ambities. "Geen enkele keer wilden we voor een gelijkspel gaan", geeft Brys aan. "Daar schiet je niets mee op, zoals je ziet aan ons klassement. Liever verlies ik de ene week eens zwaar en win ik de volgende week. Da's beter dan altijd gelijk te spelen."

Dus... tegen Oostende is het van moeten. De kustploeg is op de sukkel en een zege aan Den Dreef zou deugd doen. "We moeten vooral doen wat we aan het doen zijn. Ik zie een stijgende lijn in onze prestaties. We hebben een collectief én een afwerker met Sory Kaba."

Een zege zou het vertrouwen ook een boost geven. "Het helpt dat we al een hele tijd niet meer verloren. En de spelers beseffen ook dat er vaak meer in zat. Maar ja, eens winnen..."