Conte debuteert met winst, maar... "Je weet dat ik niet van zulke matchen hou"

Antonio Conte heeft zijn eerste match als coach van Tottenham gewonnen. Tegen Vitesse werd het 3-2, maar achteraf toonde hij zich allesbehalve tevreden. Over het spel dan toch...

Tottenham stond immers snel 3-0 voor, maar zag Vitesse nog voor de rust op 3-2 komen. "Mensen die mij kennen weten dat ik niet van dit soort gekke wedstrijden hou", noteerde VI uit zijn mond. "Ik wil een stabiel team, dat de wedstrijd doodmaakt als die kans er is. We stonden met 3-0 voor, domineerden en hadden kansen om nog vaker te scoren, maar toen maakte de tegenstander opeens twee goals en verloren we wat van het zelfvertrouwen."

De zege was wel verdiend. Conte heeft de zware taak om Tottenham weer naar de top te loodsen. "Dit team heeft duidelijk veel potentie. Ik was enthousiast over het stadion en de supporters; er hing een geweldige sfeer en dat was ook een van de redenen voor mij om hierheen te komen. We moeten ons focussen op wat er op het veld gebeurt en ervoor zorgen dat het voetballende aspect op hetzelfde niveau komt als de status van de club. Het trainingscomplex is misschien wel de beste van de wereld, ik heb nog nooit zoiets gezien. De spelers en ik zullen er hard gaan werken. De steun van de supporters tegen Vitesse heeft me laten zien dat zij dit verdienen."

Maar wonderen moeten de fans wel niet verwachten. "Ik heb tijd nodig om mijn ideeën over voetbal over te brengen en het tactische aspect te verbeteren. Dat is het enige waar ik een beetje bang voor ben, maar de situatie is duidelijk en we hebben wat geduld nodig. Er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Dit is een jonge ploeg en we gaan samen hard werken om beter te worden."