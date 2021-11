Yves Vanderhaeghe onder de indruk van Racing Genk: "Behoren tot de drie beste in ons land"

Zondagavond speelt Cercle Brugge op bezoek bij Racing Genk. Yves Vanderhaeghe was onder de indruk van de Limburgers.

Vanderhaeghe volgde de match van Genk tegen West Ham nauwgezet. “Genk is geen gemakkelijke ploeg als je deze week hun wedstrijd hebt gezien tegen West Ham, toch de nummer drie in de Premier League voor het ogenblik. Genk heeft enorm veel kwaliteiten. Voetballend behoren ze tot de drie beste in ons land. Het verbaast mij dat ze problemen hadden om matchen te winnen”, klinkt het op de persconferentie.

“Verdedigend hebben ze misschien wel te veel weggeven. In balbezit zijn ze baas. Ze hebben het meesterschap, overwicht en technisch vermogen met voorin een aantal jongens die het verschil kunnen maken. Wij hebben een heel moeilijke wedstrijd in het vooruitzicht. Er zullen momenten zijn die we moeten grijpen, plus we zullen niet mogen vergeten om zelf ook te voetballen.”

Cercle Brugge kan elk punt goed gebruiken. “Momenteel ontbreekt het ons aan scorend vermogen. Dat is het duidelijkste. Maar als we zo blijven verder doen en opeens wel de weg naar doel vinden, zal die situatie zeker omkeren.”