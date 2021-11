🎥 Huurling van Club Brugge geeft AS Roma de doodstreek

David Okereke speelt op uitleenbasis van Club Brugge bij Venezia in de Serie A. Daar maakte hij vandaag het winnend doelpunt.

Venezia huurt David Okereke tot het einde van het seizoen van Club Brugge. De Nigeriaanse aanvaller kon bij Club Brugge nooit echt doorbreken al speelde hij wel 71 wedstrijden waarin hij 15 keer tot scoren kwam.

Duidelijk ligt de Serie A hem iets beter want hij probeert Venezia uit de kelder van het klassement te halen. Vandaag maakte hij zijn derde van dit seizoen in ineens het winnende doelpunt thuis tegen AS Roma.