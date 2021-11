Niet simpel om man van de match te kiezen in KVM - STVV maar ons oog viel op stevige verdediger

KVM - STVV is niet echt de match van de individuele uitblinkers geworden. Een man van de match aanduiden ligt dan ook niet voor de hand. Toch hebben we er een speler uitgehaald: Toni Leistner was de rots in de branding achteraan bij Sint-Truiden.

STVV won met 0-1, voornamelijk met dank aan de owngoal van Bijker en het collectief. En ook sterk verdedigingswerk. De man van de match zou dus te vinden zijn in het defensieve compartiment. Toni Leistner kwijtte zich daar perfect van zijn taak. Zijn maatje Teixeira kwam ook in aanmerking, maar het was wel duidelijk dat de uit schorsing terugkerende Leistner STVV iets bijbracht achteraan. Een krachtige jongen als hij was het type speler dat de ploeg door deze wedstrijd kon sleuren. De vele voorzetten en stilstaande fases die in de box gedropt werden zag hij graag komen en wist hij prima te verwerken. Vandaar dus: Toni Leistner, onze man van de match.