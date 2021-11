Eric Gerets beschouwt de JPL: "Deze twee spelers zijn verbazend goed" en "Hoop dat Union flikt wat Lierse deed in 1997"

Het Belgisch voetbal is dit seizoen toch een beetje bijzonder. Wie maakte tot op heden het meeste indruk?

"De Ketelaere vind ik verbazend goed", aldus Eric Gerets in Het Nieuwsblad. "En ook Noa Lang is top, terwijl ik ook Hendry sterk zie spelen."

Smalle kern

"De verrassing is zonder twijfel het Union van Felice Mazzu. Stiekem hoop ik dat Union het kunstje van Lierse 1997 kan flikken en kampioen wordt. Ik gun het Mazzu, maar ik denk dat ze net tekort zullen komen door de play-offs en hun smalle kern."

"Dante Vanzeir? Het was net niet in Genk en nu speelt hij de sterren van de hemel. Vorige week was het al goed, maar nu zeker."