Hans Vanaken laat de deur op een kier voor een buitenlands avontuur

Hans Vanaken heeft al geregeld aangegeven dat hij heel honkvast is en hij zich heel goed voelt bij Club Brugge. Toch laat hij de deur op een kier als het een heel lucratief voorstel is.

"Voor mijzelf heb ik hier nog voldoende uitdagingen", vertelt de middenvelder bij HLN Sportcast. "Ik zit in een ploeg die voor de prijzen speelt en in de Champions League aantreedt. Dat spreekt me enorm aan. Ik zal dit nooit zomaar inruilen voor een ploeg waar ik misschien tegen degradatie moet gaan voetballen."



Analist Marc Degryse pikte meteen in op die stelling en schoof de naam van Newcastle United naar voren. Na de lucratieve overname hebben de Magpies een pak middelen en willen ze op termijn uitgroeien tot een titelkandidaat in de Premier League. Vanaken zou er dus een royaal salaris kunnen opstrijken. Maar dit seizoen zal het er eerst nog strijden worden om het behoud. "Als zo'n bod op tafel komt, zou ik daar eerst goed over moeten nadenken. Maar ik ben nu 29 jaar en zo'n bedragen zijn wel 'over the top'", sluit Vanaken zo'n overgang niet helemaal uit.