Beerschot-speler boekt met Ecuador belangrijke zege op weg naar WK

Ecuador won woensdag met het kleinste verschil van hekkensluiter Venezuela en pakt zo drie belangrijke punten op weg naar het WK in Qatar.

Beerschot-speler Moises Caicedo stond bij Ecuador negentig minuten lang tussen de lijnen, centraal op het middenveld. Angelo Preciado (KRC Genk) kwam niet van de bank. Zij zagen hoe centrale verdediger Piero Hincapie in het slot van de eerste helft Rafael Romo (OHL) kon kloppen.

Ecuador pakte dankzij deze nipte overwinning drie kostbare punten in de strijd om een WK-ticket voor Qatar. In de Zuid-Amerikaanse kwalificaties krijgt de top vier een ticket en krijgt het nummer vijf een herkansing in een intercontinentale play-off.

Stand

1. Brazilië 12-34

2. Argentinië 11-25

3. Ecuador 13-20

4. Chili 13-16

5. Colombia 13-16

6. Uruguay 12-16

7. Peru 13-14

8. Paraguay 13-12

9. Bolivia 13-12

10. Venezuela 13-7