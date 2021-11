STVV gaat dan toch in beroep tegen straf voor Bauer na drieste tackle

STVV heeft er even moeten over nadenken, maar gaat nu toch in beroep tegen de straf die Robert Bauer kreeg voor zijn tackle op KV Mechelen-aanvaller Ferdy Druijf. Hij kreeg vier wedstrijden, waarvan drie effectief.

De tackle op Druijf had grote gevolgen, want de Nederlander staat drie tot zes weken aan de kant met een scheur in het kapsel van zijn enkelgewricht. Bauer zou door de schorsing de matchen tegen Antwerp, Seraing en Union missen en dat kan STVV zich - met de kleine kern - moeilijk veroorloven. Zeker omdat Mory Konaté nog altijd niet topfit is. De middenvelder moet hopen dat het Disciplinair Comité van de KBVB zich iets milder zal tonen vandaag. STVV weet dus deze namiddag al of hun beroep iets zal veranderen.