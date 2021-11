Disciplinaire Raad van KBVB argumenteert hogere schorsing Bauer: "Was op geen enkele wijze te verantwoorden"

STVV kwam gisteren van een bijzonder kale reis terug van de Disciplinair Raad van de KBVB. In plaats van drie matchen effectieve schorsing is Robert Bauer nu vier matchen effectief geschorst.

De Disciplinaire Raad argumenteerde dat ook . “Aangezien deze overtreding bijzonder brutaal is en op geen enkele wijze te verantwoorden, is de Raad van oordeel dat de hoogste sanctie dient te worden toegepast, namelijk een schorsing van vijf wedstrijden”, klonk het. “Rekening houdend met de blanco voorgeschiedenis en de sportieve houding van de speler kan één wedstrijd met uitstel worden opgelegd.”

De boete van Bauer steeg ook van 3.500 euro naar 4.500 euro. De bondsprocureur had eerder in zijn betoog aangehaald dat Bauer de intentie had om Druijf te raken en vond dat de overtreder minstens even lang geschorst moest worden als dat het slachtoffer uit roulatie zou zijn.