Pieter Gerkens wil vol voor de titel gaan met Antwerp

Net als Antwerp zelf toont Pieter Gerkens zich heel ambitieus bij de oudste club van het land.

Gerkens heeft nog geen prijs gewonnen in zijn carrière. “Daar wordt aan gewerkt. Antwerp straalt ambitie uit. Voorlopig hebben we nog te veel ups en downs. Daardoor liggen we al uit de beker en is het Europees verhaal ook moeilijk”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Ook in Europa kreeg het een ferme tik. “Die nederlaag tegen Fenerbahce had ik niet zien aankomen. Plots ging iedereen er van alles achter zoeken. We wilden de trainer buiten. Ik denk dat de reactie tegen Anderlecht dat verhaal snel naar de prullenmand heeft verwezen. In de competitie gaat het goed.”

Antwerp is één van de titelkandidaten en wil aan deze verwachting meer dan voldoen. “Daar ga ik van uit. Je merkt in deze club aan alles dat de mogelijkheden er zijn om door te groeien. Als ik ons vergelijk met bijvoorbeeld Genk, zie ik bij mijn ex-club meer voetballende kwaliteiten en bij ons meer mentaliteit. We zien wel hoe ver ons dat brengt.”