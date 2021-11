Cyriel Dessers zag één Rode Duivel uitblinken: "Onderbelicht in België"

De Rode Duivels boekten een zuinige 3-1-overwinning tegen Estland, maar dat was wel voldoende om een stekje op het WK binnen te halen.

Cyriel Dessers vond dat Christian Benteke een sterke partij speelde bij de Rode Duivels tegen Estland. De spits van Crystal Palace liet zich duidelijk gelden.

"Benteke kan zeker concurreren met Batshuayi. Hij wordt wat onderbelicht in België, want hij speelt al jaren in de Premier League. Hij scoort ook overal en het is gewoon een zeer goede spits”, zei Dessers als analist bij VTM.

Het wordt natuurlijk uitkijken of hij kan bevestigen tegen Wales, al zou het ook kunnen dat Martinez bijvoorbeeld voor Origi kiest dinsdag.