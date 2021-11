CEO van Union haalt uit naar de Belgische politiek omtrent het nieuwe fiscale regime

Vanaf 1 januari gaat het huidige fiscaal gunstregime op de schop. De CEO van Union, Philippe Bormans, haalt uit naar de politiek hieromtrent.

"Als wat nu op tafel ligt effectief realiteit wordt, zal dat regime sowieso ook voor een club als Union een nadeel zijn", zei CEO van Union Philippe Bormans in De 7e dag. "We hebben een sterke Belgische competitie en in ons hele land hebben we een heel goed jeugdverhaal. Onze Rode Duivels staan 1e op de wereldranglijst en hebben zich gisteren alweer geplaatst voor een groot toernooi. Dat hangt allemaal samen, dat is 1 verhaal."

De CEO van Union ziet het als een heksenjacht. "Ik hoop dat de politiek dat inziet, want de jacht op het profvoetbal is ingezet. Zoveel is duidelijk. Iedereen wil scoren voor zijn kiezerspubliek. Elke politicus die straf uit de hoek wil komen, lanceert een voorstel en dat gebeurt zonder dossierkennis."