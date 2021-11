Goed nieuws voor Club Brugge: Mignolet 'mocht' gewoon terug naar huis

Naast Thibaut Courtois mocht gisteren ook Simon Mignolet terugkeren naar zijn club. "Niet geblesseerd", liet de bondscoach weten. Bij Club Brugge zullen ze er alvast niet rouwig om zijn.

Roberto Martinez had daar ook een uitleg voor. "Simon moest zich klaarhouden voor het geval Thibaut (die licht last had) niet op tijd fit zou geraken voor Estland", klonk het. "Het plan is evenwel altijd geweest om Koen (Casteels, red.) tegen Wales te laten spelen."

"Dit soort voetbal is namelijk iets nieuws voor hem, in tegenstelling tot voor Simon - een op en top professional, die jaren in Engeland heeft gespeeld. Weet je, het is belangrijk om ook de andere doelmannen eens te laten spelen. Zo kan ik jullie nu al zeggen dat Simon en Koen in maart elk één interland zullen keepen."