Analist sabelt bondscoach Roberto 'Pinocchio' Martinez neer

Peter Vandenbempt liet in het verleden al meermaals blijken dat hij het werk van bondscoach Roberto Martinez ten zeerste apprecieert. De manier waarop de Spanjaard (niet) met de pers communiceert, kan dan weer op heel wat minder bijval van Vandenbempt rekenen.

Zo vond Vandenbempt het opmerkelijk dat Eden Hazard, ondanks eerdere berichten, toch niet mee het vliegtuig opstapte voor de trip naar Wales. "Wat Hazard betreft, gooide de onverbeterlijke Pinocchio in Roberto Martinez de poorten wijd open voor speculaties. Op zaterdag zei hij dat op Courtois na iedereen zou meereizen naar Wales. Op maandag zei de bondscoach dat vooraf was afgesproken dat de aanvoerder naar zijn club zou terugkeren", schrijft Vandenbempt in zijn column in HNB.

"Wat overigens ook het geval was voor Simon Mignolet, klonk het. De waarheid is dat Mignolet ineens te horen kreeg dat Casteels, die blijkbaar het Engelse voetbal moest ontdekken, zou spelen tegen Wales. De Club-doelman mocht zelf kiezen of hij dan nog mee wilde. Waarop hij wijselijk huiswaarts trok, zeer tevreden dat hem na al die jaren zonder morren op de bank zelfs deze mooie wedstrijd werd afgepakt", klinkt het cynisch bij Vandenbempt.