Club en Anderlecht toonden interesse, maar ei zo na zat hij bij Schalke 04: "Alle papieren waren getekend, maar het was te laat"

Dat Yuma Suzuki dezer dagen nog steeds in Truiense loondienst speelt, is niets minder dan een mirakel. De Japanner had zijn zinnen afgelopen zomer op een transfer gezet, maar uiteindelijk kwam die er (net) niet. Nieuwe kans in januari?

"Ik had een afspraak met de club dat ik mocht vertrekken tijdens de zomer. Club Brugge was concreet, ook Anderlecht wilde me graag. Al klopt het niet dat ik met Vincent Kompany gesproken heb. Maar ik droom nu eenmaal van een grotere competitie", stelt de ambitieuze Japanner in HBVL. "Zo was een Italiaanse club lang in de running. Op de slotdag van de mercato was alles rond met Schalke 04. Alle papieren waren netjes getekend, maar we waren blijkbaar net te laat. Ik zou er met het rugnummer 22 gaan spelen, zoals Atsuto Uchida." Suzuki draaide de knop om en werd meteen weer zijn belangrijke zelve bij STVV. Wat er tijdens de wintermercato zal gebeuren, is voor Suzuki vooralsnog een vraagteken. "Ik hoop nog altijd op een grote competitie, maar begrijp me niet verkeerd: ik ben ook nog heel graag bij STVV."