Vanhaezebrouck komt met vingerwijzing naar KRC Genk: "Dat weet je op voorhand"

Op zijn persconferentie voor de wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem had Hein Vanhaezebrouck het ook onder andere over de klaagzang van KRC Genk omwille van de afwezigheid van spelers door de Afrika Cup.

Genk wil drie speeldagen laten uitstellen door de Afrika Cup in januari: "Ik weet niet in hoeverre Genk op voorhand op de hoogte was van de programmatie", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Niet overdrijven

"Natuurlijk ben ik tegen het feit ben dat er internationale wedstrijden worden gepland wanneer er ook clubcompetities doorgaan, maar dat is al 20 jaar zo."

"Dat weet je nu eenmaal als je spelers gaat halen uit bepaalde regio's. Wij weten dat en overdrijven daarom ook niet in het halen van die spelers."