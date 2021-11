Willen spelers Anderlecht een ander systeem? "Ik denk het niet, ik ben een heel open coach"

De voorbije weken klonk uit de kleedkamer van Anderlecht de wens om een ander systeem te spelen. Nu is het altijd 4-2-2-2, maar er werd geroepen om een extra middenvelder. Maar volgens Vincent Kompany is dat niet aan de orde.

Kompany kreeg de vraag vrijdag op zijn persconferentie: of hij luistert naar de wens van zijn spelers. "Kijk, ik ben een heel open coach, die open staat voor dialoog. En ik heb een paar mondige spelers in mijn kern. Mijn deur staat altijd open. Dus moest er een probleem zijn, zou iemand het me wel komen zeggen zijn", aldus Kompany.

En hij ziet het systeem ook niet als grote boosdoener voor de mindere resultaten. "Het systeem is heel flexibel. We eindigen veel in een andere opstelling dan we begonnen zijn. Mijn manier van coach is hameren op de details en dan moet je nog meer communiceren. Het systeem is zo flexibel dat er geen probleem is. En nee, het is niet te ingewikkeld. We willen modern voetbal spelen, maar het resultaat is het belangrijkste. Op de duur gaan die details resulteren in een manier van spelen waarin heel de kern betrokken is, zoals vorig seizoen. Dan wisten we in elke situatie wat we moesten doen."