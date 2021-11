Club NXT geeft het goede voorbeeld en hakt Leipzig in de pan

De jonkies van Club Brugge mogen ook na nieuwjaar nog Europees spelen. Na een 4-1-overwinning tegen Leipzig zijn ze al zeker van de play-offs in de Youth League. Als Club nog groepswinnaar wordt, mogen ze rechtstreeks naar de volgende ronde.

Club NXT speelde vannamiddag in de UEFA Youth League tegen Leipzig. Ze gaven het goede voorbeeld voor het eerste elftal van Club Brugge, dat vanavond tegen Leipzig speelt in de Champions League. Met 4-1 overklasten ze de Duitsers op Schiervelde. Hautekiet, Engels, Sandra en Audoor zorgden voor de Brugse doelpunten. Club NXT is nu zeker van een Europese overwintering in de Youth League.

Op de laatste speeldag zullen de jonkies van Club Brugge tegen PSG moeten spelen. De Nederlander Xavi Simons is één van de grote sterren bij de jeugdploeg van de Parijzenaren. Dat duel zal beslissen wie de groep in de Youth League wint en dus rechtstreeks doorgaat naar de volgende ronde. De verliezer zal eerst play-offs moeten spelen.