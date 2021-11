Man van de match gezocht in defensief compartiment OHL: ons oog viel oog op Turkse huurling van Lyon

Als je het spitsenduo Undav-Vanzeir lam kan leggen, verdient je defensief compartiment een pluim. OHL vond datgene waar vele ploegen al hebben naar gezocht: de manier om Union af te stoppen. Voor de titel van 'man van de match' keken we dan ook naar de verdedigende aspect bij OHL.

Hoewel het natuurlijk ook wel drie maal scoorde op het veld van Union, dat is evenzeer bijzonder knap. De reeds met lof overstrooide aanvalslinie van de Brusselaars uit de wedstrijd houden, is desondanks het meest straffe wat OHL vrijdagavond klaarspeelde. Architect van dat kunstwerkje is Marc Brys: zijn plan klopte als een bus, noch langs de flanken, noch langs het centrum geraakte Union er door.

Het is geen geheim dat Brys een ploeg kan neerzetten, het moet echter nog altijd uitgevoerd kunnen worden. Daarom wilden we er toch een speler uithalen als man van de match. De Norre liet langs zijn kant weinig doorkomen en had zelf dan ook nog eens de 0-1 gemaakt. Ook Chakla, Malinov en Dewaest deden allen hun werk.

Undav volledig uit de match gehouden

Zij hadden het ook kunnen worden, want niemand torende er echt bovenuit, maar onze man van de match is Cenk Özkacar. Een hele wedstrijd lang was de Turkse verdediger amper op een foutje te betrappen. Waar Vanzeir nog geregeld diepgang zocht, was Undav negentig minuten lang vrijwel onzichtbaar. Daar had Özkacar, die door OHL gehuurd wordt van Olympique Lyon, zeker zijn aandeel in.

Wetende dat hij ook nog altijd maar 21 jaar is, mag bij zijn prestatie in het Dudenpark toch even stilgestaan worden. Zijn positiespel op voorzetten was uitstekend. Sprong goed bij om bij centers over de grond ofwel tussen te komen ofwel te beletten dat de tegenstander bij de bal geraakte. In de lucht zoekt OHL hem geregeld bij offensieve stilstaande fases, ook vanuit defensief opzicht is hij dan vaak de man die wegkopt.

Niet malen om gele kaart

Bij momenten goed doordekken om de tegenstander het voetballen te beletten, was er ook bij. Na een tackle op de bal kreeg Özkacar zo nog een onterechte gele kaart. Daar zal hij achteraf niet zwaar aan getild hebben want mede dankzij zijn prestatie en die van zijn collega's in de verdediging ging OHL met de drie punten aan de haal.