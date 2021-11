Ook Ceulemans zag het op voorhand niet goedkomen voor Club: "Die Sowah heeft nog geen enkele goede wedstrijd gespeeld..."

Club Brugge kon een 0-5 blamage niet vermijden tegen RB Leipzig in de Champions League. Het spel was niet goed, maar ook de elf namen die Clement de wei opstuurde deden de wenkbrauwen fronsen.

Club Brugge-coryfee Jan Ceulemans was ook niet mals met zijn kritiek voor Club-trainer Philippe Clement. "Die opstelling... Die Sowah opstellen is vreemd, hij heeft nog geen enkele goede wedstrijd gespeeld."

"Het kan zijn dat hij wat tijd nodig heeft, maar dan moet je hem niet opstellen. Clement haalde met een bepaald systeem punten tegen Leipzig, toch vernanderde hij dat. Het blijft vreemd", is Ceulemans streng bij Het Nieuwsblad.

De druk op de Club-trainer neemt alleszins toe en met de topper tegen Racing Genk in het verschiet zal het een beladen topper worden. ""Hij moet niet afgemaakt worden want is al 4 jaar een uitstekende trainer. Mannen als Lang en De Ketelaere zijn jong en hebben wel eens een dip", dat is logisch.