Gilles De Bilde beschouwt voor op #GNTSTA: "Ze belonen zichzelf niet" en "Dat zal het verschil maken"

Heel wat leuke duels op het programma op zondag. Zo kijken we toch ook wel met argusogen naar Gent tegen Standard.

De Buffalo's hebben al mooie dingen laten zien, maar efficiëntie is en blijft een toverwoord in het voetbal. "Vaak domineren ze, maar belonen ze zichzelf niet", beseft ook Gilles De Bilde in De Zondag.

Meer talent

"De weg naar boven lijkt ingezet, bij momenten is het echt beter, maar het is eigenlijk nog niet voldoende voor het potentieel dat aanwezig is. Er zijn genoeg spelers met scorend vermogen."

"Gent is op papier de betere ploeg tegen Standard. Het beschikt over het meeste individuele talent en heeft meer scorend vermogen. Ik verwacht dat het er deze keer zal uitkomen."